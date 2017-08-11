Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde öldürülen 5 teröristin saklandığı mağaraya giren güvenlik kuvvetleri inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde teröristlerin taş kırıcı ve delici makinelerle Kato Dağı zirvesinde mağara kazdıkları ortaya çıktı.

OPERASYONDA 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı'nda icra edilen 'Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın' operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 10 Ağustos 2017 tarihinde akşam saatlerinde Şırnak Beytüşşebap'ta icra edilen 'Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın' operasyonu kapsamında Derimehola Kapısı mevkiinde tespit edilen mağaranın girişinin patlatılarak tahrip edilmesi sonucu mağara içerisinde bulunduğu tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.TAŞ KIRICI MAKİNELERLE MAĞARA KAZMIŞLAR

Etkisiz hale getirilen teröristlerin ardından mağaraya giren güvenlik kuvvetleri inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde teröristlerin Kato Dağı'na kazıcı, taş kırıcı ve delici makineler götürerek mağarayı genişlettikleri ve ayrı bölümler oluşturdukları tespit edildi. Teröristlerin taş kırıcı ve kazıcılarla kazdığı mağarayı detaylı inceleyen güvenlik kuvvetlerinin ölü olarak mağaradan çıkarılan teröristlerin ardından mağarayı kullanılmaz hale getirdiği belirtildi.

Kato Dağı bölgesinde Nisan ayında başlatılan operasyonlar kararlı bir şekilde devam ediyor.VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şırnak Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Kato-İncebel Dağlarında 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda devam eden Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın operasyonu kapsamında 04 Ağustos 2017 tarihinde 7 nolu mağarada yapılan arama tarama faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlanmıştır. Yaşanan sıcak temasın ardından gerekli tedbirler alındıktan sonra mağara içerisine askeri mühimmatlar ve patlayıcılarla düzenlenen operasyon neticesinde mağara içerisindeki 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca yapılan patlatmalar ile mağara girişi çökertilmiş ve mağara kullanılamaz hale getirilerek kapatılmıştır."

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Kaynak: haberinburada