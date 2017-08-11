TERÖRİSTLER, TAŞ KIRICI MAKİNELERLE KAZDIKLARI MAĞARADA ÖLDÜRÜLDÜ
Şırnak'taki Kato Dağı zirvesinde, taş kırıcı makinelerle kazdıkları mağara teröristlere mezar oldu. Operasyonda 5 terörist öldürüldü.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde öldürülen 5 teröristin saklandığı mağaraya giren güvenlik kuvvetleri inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde teröristlerin taş kırıcı ve delici makinelerle Kato Dağı zirvesinde mağara kazdıkları ortaya çıktı.
OPERASYONDA 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı'nda icra edilen 'Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın' operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 10 Ağustos 2017 tarihinde akşam saatlerinde Şırnak Beytüşşebap'ta icra edilen 'Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın' operasyonu kapsamında Derimehola Kapısı mevkiinde tespit edilen mağaranın girişinin patlatılarak tahrip edilmesi sonucu mağara içerisinde bulunduğu tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.TAŞ KIRICI MAKİNELERLE MAĞARA KAZMIŞLAR
Etkisiz hale getirilen teröristlerin ardından mağaraya giren güvenlik kuvvetleri inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde teröristlerin Kato Dağı'na kazıcı, taş kırıcı ve delici makineler götürerek mağarayı genişlettikleri ve ayrı bölümler oluşturdukları tespit edildi. Teröristlerin taş kırıcı ve kazıcılarla kazdığı mağarayı detaylı inceleyen güvenlik kuvvetlerinin ölü olarak mağaradan çıkarılan teröristlerin ardından mağarayı kullanılmaz hale getirdiği belirtildi.
Kato Dağı bölgesinde Nisan ayında başlatılan operasyonlar kararlı bir şekilde devam ediyor.VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Şırnak Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İlimiz Kato-İncebel Dağlarında 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda devam eden Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın operasyonu kapsamında 04 Ağustos 2017 tarihinde 7 nolu mağarada yapılan arama tarama faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlanmıştır. Yaşanan sıcak temasın ardından gerekli tedbirler alındıktan sonra mağara içerisine askeri mühimmatlar ve patlayıcılarla düzenlenen operasyon neticesinde mağara içerisindeki 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca yapılan patlatmalar ile mağara girişi çökertilmiş ve mağara kullanılamaz hale getirilerek kapatılmıştır."
Haberin diğer fotoğrafları:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ege Sallandı! Bodrum'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem!
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar