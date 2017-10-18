TERÖRİSTLER SURİYE'DEN ATEŞ AÇTI, CEYLANPINAR'DA 2 KİŞİ YARALANDI
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 12 yaşındaki çocuk 47 yaşındaki babası, Suriye'den PYD'li teröristlerin açtıkları ateşle yaralandı.
Terör örgütü PYD/YPG militanları, Şanlıurfa'nın karşısındaki Resulayn'da kutlama yapıp havaya ateş açtı. Çıkan kurşunlar, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 47 yaşındaki Abdulkadir Büyük ve oğlu 12 yaşındaki Yunus Büyük'e isabet etti. Yaralanan baba ile oğlu, hastanede tedaviye alındı.
TÜRKİYE SINIRINDA KUTLAMA YAPTILAR
Büyük çoğunluğunun terör örgütü PYD'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin Rakka kentinin DEAŞ'tan temizlediğini duyurmasının ardından Türkiye sınırındaki Ceylanpınar ilçesine komşu Resulayn ve Akçakale ilçesine komşu Telabyad ilçesinde de kutlamalar yapıldı.BABA - OĞUL AÇILAN ATEŞLE YARALANDI
Resulayn'daki kutlamalar sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar, Ceylanpınar'da evlerinin damında oturan Abdulkadir Büyük'ün parmağına ve oğlu Yunus Büyük'ün bacağına isabet etti. Yaralanan baba ve oğlu, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi."ÇOK ŞÜKÜR DURUMUMUZ İYİ"
Abdulkadir Büyük, evinin damında oğluyla oturdukları sırada önce ses geldiğini, ardından yaralandıklarını belirterek, "Oğlumun yaralandığını görünce hemen hastaneye geldik. Çok şükür durumumuz iyi" dedi.
Kaynak: haberinburada
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