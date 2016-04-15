TERÖRİSTLER NE OKUL DİNLİYOR NE DE CAMİ!
Şırnak'ta, teröristler tarafından karargah olarak kullanılan bir cami ile okul, kullanılamaz hale geldi. Teröristler kaçarken okulu ateşe verirken, camideki dini figürler ile mihraba da zarar verildiği görüldü.
Şırnak'ta 14 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile birlikte asker ve polisin katılımıyla başlayan Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftci operasyonu sürüyor. Teröristlere darbe üstüne darbe vurulan operasyonda, barikat ve hendeklere top atışı yapılıyor. Kentin çeşitli bölgelerinde zaman zaman güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlanıyor. Güvenlik güçleri, teröristleri yoğun ateş altında tutarak, etkisiz hale getiriyor.
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