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teröristler mağarada yakalandı! 8 terörist öldürüldü...

TERÖRİSTLER MAĞARADA YAKALANDI! 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ...

Yüksekova-Sivri Tepe bölgesinde bir mağarada teröristlerle "sıcak temas" sağlandı. Güvenlik güçleri, Hakkari'de çıkan çatışmada 8 teröristi etkisiz hale getirdi

Tarih : 26 Mayıs 2016, 16:43
Puan Ver : Teröristler Mağarada Yakalandı! 8 Terörist Öldürüldü...(7/10)9


Hakkari'de çıkan çatışmada, 8 terörist etkisiz hale  getirildi. Alınan bilgiye göre, Yüksekova Jandarma Özel Harekat Tabur  Komutanlığınca Yüksekova kırsalında operasyon başlatıldı.








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