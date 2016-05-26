TERÖRİSTLER MAĞARADA YAKALANDI! 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ...
Yüksekova-Sivri Tepe bölgesinde bir mağarada teröristlerle "sıcak temas" sağlandı. Güvenlik güçleri, Hakkari'de çıkan çatışmada 8 teröristi etkisiz hale getirdi
Hakkari'de çıkan çatışmada, 8 terörist etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, Yüksekova Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığınca Yüksekova kırsalında operasyon başlatıldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar