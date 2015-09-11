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teröristler kız istemeye giden aileye saldırdı

TERÖRİSTLER KIZ İSTEMEYE GİDEN AİLEYE SALDIRDI

Siirt'te terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H üyesi teröristler, kız istemeye giden ailenin araç konvoyuna uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Tarih : 11 Eylül 2015, 09:15
Puan Ver : Teröristler Kız İstemeye Giden Aileye Saldırdı(7.1/10)11


Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi, Sürreya Öner Caddesi'nde kız istemek için Türkan ailesini ziyarete giden Yüknü ailesinin otomobillerinin bulunduğu sokağın girişi ve çıkışı, terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H'lı teröristlerce taşlarla barikat kurularak kapatıldı.



Ziyaretin sonunda kız evinden çıkıp araçlarına binen Yüknü ailesinin fertlerine teröristler uzun namlulu silahlarla ateş etmeye başladı.



Olayda, teröristlerin saldırdığı 3 otomobilden 34 ELP 17 ve 56 AP 853 plakalı 2 otomobile yaklaşık 20 kurşun isabet ederken, saldırıda araçta bulunan damat adayı ve 112 Acil Servis çalışanı olduğu öğrenilen Osman Yüknü (31), yüzüne cam parçasının isabet etmesi sonucu, teröristlere "biz siviliz" diye bağıran babası Bedrettin Yüknü (56) elinden ve omzundan yaralandı.








Etiketler: Teröristler  Kız  İstemeye  Giden  Aileye  Saldırdı    haber

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