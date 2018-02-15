Afrin'in 4 Köyü Daha Teröristlerden Temizlendi
Şehit Babasından 15 Gündür Haber Alınamıyor
Dev Reklam Panosunun Altında Kalan Çocuk Ölüme Yenildi
Ülkede Çılgınlık Başladı: Ben De Müslüman Olacağım
Mancini, Türkiye Liginde Şampiyonluk Favorisini Belirledi
Bakan Canikli, Abd'li Mevkidaşının Skandal Teklifini Açıkladı!
Fotoğraf Az Önce Geldi! Teröristlerin İha'sı Düşürüldü
İnternet Alışverişlerindeki Ayıplı Malda, Kargo Firmaları Da Sorumlu
Borcuna En Sadık İl Belli Oldu
66 Yıl Sonra Altın Madalya Geldi
Türkiye, Avrupalı Turistin Gözdesi Olacak
Sevgilisine Hediye Vermek İsteyen Genç, Kızın Babasıyla Karşılaşınca Pencereden Atladı
Suriye'den Kaçan Ypg'li Terörist Mamo Hüseyin Edirne'de Yakalandı
Mehmetçik, Burseya'da Elleri Tetikte Terörist Gözlüyor
Mehmetçik'ten Gerçeği Aratmayan Tatbikat
3. Havalimanı'nda 26 Şubat Sürprizi! Erdoğan Uçuş Yapacak
Boğaziçi Ötk'da Başkanlık Yapan Fetö'cü: Türkiye Öğrenci Konseyi'ni Ele Geçirmeye Çalıştık
Abd'yi Sarsan Katliam! Lisede 17 Kişiyi Öldüren 19 Yaşındaki Saldırgan Yakalandı
Öfkeli Koca Dehşet Saçtı! Ailesini Katledip İntihara Kalkıştı!
İncirlik'teki Abd Uçağına Saldırmak İsterken Yakalanan Deaş'lı, Kuytul'dan Ders Almış!

Teröristler Karadeniz'e sızdı! Asker operasyon başlattı

TERÖRİSTLER KARADENİZ'E SIZDI! ASKER OPERASYON BAŞLATTI

Doğu Karadeniz Bölgesinde terör örgütü PKK'ya karşı operasyon başlatıldı. Operasyonlarda insansız hava araçları kullanıldı.

Tarih : 15 Şubat 2018, 08:50
Puan Ver : Teröristler Karadeniz'e Sızdı! Asker Operasyon Başlattı(8/10)4

Doğu Karadeniz Bölgesinde Bölücü Terör Örgütü PKK'ya karşı operasyonlar devam ediyor.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI KULLANILIYOR

Trabzon'un Maçka ve Tonya ilçesinin yüksek kesimlerinde karla kaplı tepelerde sürdürülen operasyonlara Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Asayiş Komando Timleri katılıyor. Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonlarda zaman zaman insansız hava araçları da kullanılıyor.

Özellikle ormanlık arazi, boş yayla evleri, dere yatakları gibi alanların kontrolleri ile devam eden operasyonlar olumsuz hava koşullarında da sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Teröristler  Karadeniz  E  Sızdı  Asker  Operasyon  Başlattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER