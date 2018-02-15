TERÖRİSTLER KARADENİZ'E SIZDI! ASKER OPERASYON BAŞLATTI
Doğu Karadeniz Bölgesinde terör örgütü PKK'ya karşı operasyon başlatıldı. Operasyonlarda insansız hava araçları kullanıldı.
Doğu Karadeniz Bölgesinde Bölücü Terör Örgütü PKK'ya karşı operasyonlar devam ediyor.
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI KULLANILIYOR
Trabzon'un Maçka ve Tonya ilçesinin yüksek kesimlerinde karla kaplı tepelerde sürdürülen operasyonlara Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Asayiş Komando Timleri katılıyor. Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonlarda zaman zaman insansız hava araçları da kullanılıyor.
Özellikle ormanlık arazi, boş yayla evleri, dere yatakları gibi alanların kontrolleri ile devam eden operasyonlar olumsuz hava koşullarında da sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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