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Teröristler Kaçtı, Geriye Yüksek Teknolojiyle Kazdığı Tüneller Kaldı
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Teröristler kaçtı, geriye yüksek teknolojiyle kazdığı tüneller kaldı

TERÖRİSTLER KAÇTI, GERİYE YÜKSEK TEKNOLOJİYLE KAZDIĞI TÜNELLER KALDI

TSK ve ÖSO'nun kontrolü sağladığı Afrin'de, teröristlerin iş makineleriyle tepelerin içine açtığı tüneller ortaya çıkarıldı. Kaçan teröristlerin kazıda kullandığı gelişmiş teknolojiye sahip özel iş makineleri bulundu.

Tarih : 20 Mart 2018, 18:00
Puan Ver : Teröristler Kaçtı, Geriye Yüksek Teknolojiyle Kazdığı Tüneller Kaldı(8/10)4

Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve ÖSO'nun kontrolü sağladığı Afrin'de, teröristlerin iş makineleriyle tepelerin içine açtığı tüneller ortaya çıkarıldı.

İLÇEYE HAKİM TEPELERE KAZILAN TÜNELLER BULUNDU

Afrin ilçe merkezine hakim tepelerde ÖSO'nun yaptığı aramalarda bulundu. Tünellerin bulunduğu yerden kent merkezi rahatlıkla görülebiliyor. Tünellerin girişi, hafriyat taşımak amacıyla kamyonların girip çıkabileceği genişliğe sahip. Girişten sonra tüneller dairesel şekil alarak daralıyor. Yaklaşık 2 metre çapındaki tünellerde çok sayıda kişinin bir arada rahatlıkla yürümesi mümkün. Tünellerin uzunluğu 400 metreye kadar ulaşıyor

400 METRELİK TÜNELLER

İlk incelemelerde tünellerin uzunluğunun giriş kısmından itibaren 400 metreye ulaştığı tespit edildi. Tünellerde, Afrin'den kaçan teröristlerin kazıda kullandığı gelişmiş teknolojiye sahip özel iş makineleri bulundu.Tünelleri ortaya çıkaran ÖSO bileşenlerinden Milli Ordu'nun Hamza Tümeni ve özel kuvvetleri, dağlarda arama çalışmalarına devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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