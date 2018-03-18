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Teröristler kaçıyor! Afrin'e girildi saatler sonra 29 köy birden düştü

TERÖRİSTLER KAÇIYOR! AFRİN'E GİRİLDİ SAATLER SONRA 29 KÖY BİRDEN DÜŞTÜ

Afrin kent merkezinde kontrolün sağlanmasının ardından teröristler bulundukları bölgelerden kaçmaya başladı. Akşam saatlerin 29 köyde birde kontrol sağlandı.

Tarih : 18 Mart 2018, 19:50
Puan Ver : Teröristler Kaçıyor! Afrin'e Girildi Saatler Sonra 29 Köy Birden Düştü(10/10)6

TSK ve ÖSO, Afrin'de 29 köyü daha teröristlerden kurtararak, ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgelerini tümüyle kontrolüne aldı.

OPERASYONLAR YOĞUNLAŞTI

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO birlikleri sabah saatlerinde Afrin ilçe merkezini ele geçirdikten sonra bölgenin kuzey, doğu ve batı yönlerinde operasyonlar yoğunlaştı.

İŞTE KURTARILAN SON KÖYLER

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesinin doğusu ile Racu-Bülbül-Şeran beldeleri üçgeninde yer alan, Yukarı Gulyan, Aşağı Gulyan, Berbant, Göbek, Öksüzlü, Guebek, Abraz, Şeyh Kulu, Hasan Deirli, Çorba Ovası, Samatek, Kodlaki, Anbarlı, Saghir Obası, Kalilene, Açoni, Dik Obası, Zivenko, Heşelik, Hacıhasanlı, Rahmanlı, Dalyanlı, Rutanlı, İki Ahır, Beremci, Selo, Arap Uşağı, Katranlı, Kuzrayhil köylerini teröristlerden kurtardı.

MABATLI BELDESİ DE KURTARILMIŞTI

Gün içerisinde Mabatlı belde merkezinin de teröristlerden arındırılmasıyla ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgeleri tümüyle TSK ve ÖSO'nun kontrolüne girmiş oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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