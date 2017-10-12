TERÖRİSTLER IRAK'TAN GÜDÜMLÜ FÜZEYLE SALDIRDI! 1 ASKER YARALI
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde iş makineleriyle çalışma yapan askerlere, PKK'lı teröristler Kuzey Irak'tan güdümlü füzeyle saldırdı. Olayda bir asker yaralandı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Gerki tepe üs bölgesinde çalışma yapan iş makinesine PKK'lı teröristler sınır ötesinden güdümlü füzeyle saldırdı. Saldırıda iş makinesini kullanan uzman çavuş yaralandı.
SINIR ÖTESİNDEN GÜDÜMLÜ FÜZE ATILDI
Alınan bilgiye göre saldırı akşam saatlerinde gerçekleşti. Irak sınırındaki Çukurca ilçesi Gerki tepe yakınlarında üs bölgesi için çalışma yapan iş makinesine teröristlerce sınırın diğer tarafından saldırı düzenledi.
Güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda iş makinesi operatörü olan uzman çavuş yaralandı.
UZMAN ÇAVUŞUN SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralı uzman çavuş helikopterle Hakkari Fatin Kışlasına daha sonra da ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, sınır ötesinde atılan güdümlü füze saldırısında yaralanan uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Kaynak: haberinburada
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