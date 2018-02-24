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TERÖRİSTLER, İHTİYAR KÖYLÜLERİ BAĞLAYIP MAYINLA TUZAKLAMIŞ!


Teröristler, ihtiyar köylüleri bağlayıp mayınla tuzaklamış!
Tarih : 24 Şubat 2018, 11:00
Puan Ver : Teröristler, İhtiyar Köylüleri Bağlayıp Mayınla Tuzaklamış!(9/10)5

Terör örgütünden kurtarılan Maskah köyünde bir depoda bulunan, elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı tuzaklanmış 4 yaşlı köylü, YPG/PKK'nın, Afrin'de sivilleri silah zoruyla kaçırarak canlı kalkan yaptığının kanıtı oldu.

TSK VE ÖSO, OPERASYON DÜZENLEDİ

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarınca, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, şehrin kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Maskah köyünün teröristlerden temizlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

İHTİYAR KÖYLÜLERİ BAĞLAYIP MAYINLA TUZAKLAMIŞLAR

Operasyon sırasında, YPG/PKK'lı teröristlerce köyde, kapısı el bombasıyla tuzaklanan depoda, elleri bağlanarak çevresine mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirilen 80-90 yaşlarında 4 sivil belirlendi.

Bunun üzerine, mayın ve el yapımı patlayıcı düzenekleri, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından etkisiz hale getirildi.

Siviller, daha sonra emniyetli şekilde bölgeden çıkarılarak hudut karakoluna sevk edildi.

KÖYDE 12 BOMBA DÜZENEĞİ BULUNDU

Operasyon kapsamında, köyde benzer durumla karşılaşma olasılığı bulunan diğer evlerde de titizlikle arama yapıldı.

Köyde toplam 12 bomba düzeneği bulunarak kontrollü imha edildi.

SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANIYORLAR

Olayın fotoğrafları, terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ve yardıma gelecek TSK unsurlarına da bu yöntemle zayiat verdirmek istediğini gözler önüne serdi.

DÜN TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENMİŞTİ

TSK ve ÖSO unsurlarınca dün Maskah köyü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarılmıştı.

1931 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1931 oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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