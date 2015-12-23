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TERÖRİSTLER FUTBOL VE VOLEYBOL TOPU İÇİNDE BOMBA ATIYOR


TERÖRİSTLER FUTBOL VE VOLEYBOL TOPU İÇİNDE BOMBA ATIYOR
Tarih : 23 Aralık 2015, 09:32
Puan Ver : Teröristler Futbol Ve Voleybol Topu İçinde Bomba Atıyor(6/10)3


Mardin'in Dargeçit ve Nusaybin ilçelerinde sokağa çıkma  yasağının ardından düzenlenen operasyonlarda, 14 PKK'lı terörist etkisiz hale  getirildi, 2 terör örgütü mensubu da  yaralı ele geçirildi. Çatışmalarda, 5 polis  ile 5 vatandaş da yaralandı.

 

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü mensuplarının  yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için Dargeçit'te 11  Aralık'ta,  Nusaybin ilçesinde ise  21 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı ilan  edildiği hatırlatıldı.

 

Polis ve Jandarma kuvvetlerinin koordineli şekilde yaptığı faaliyetler  sonucunda, Dargeçit ilçesinde 12 terör örgütü mensubunun etkisiz hale  getirildiği, 2 terör örgütü mensubunun da yaralı olarak ele geçirildiği  belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerine yönelik 38 roketatarlı saldırı  düzenlendiği bildirildi.

 

FUTBOL VE VOLEYBOL TOPU İÇİNDE...

 

Terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen 6 tuzaklanmış  bombanın güvenlik güçleri tarafından imha edildiği belirtilen açıklamada, şunlar  kaydedildi: "Güvenlik güçlerimize yönelik futbol ve voleybol topu içerisine  yerleştirilmiş 6 el yapımı bomba atılmıştır. 6 perde/branda ve 2 barikat  kaldırılmıştır. Terör örgütü mensuplarınca, barikat olarak kullanılan römork ile  minibüs kaldırılmıştır. İcra edilen operasyonlar esnasında 5 polis memurumuz ve 4  vatandaşımız yaralanmıştır.'

 

Nusaybin ilçesinde ise 2 teröristin etkisiz hale getirildiği  belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerine 2 roketatarlı saldırı ve 1 el yapımı  bomba atıldığı, 4 perde/branda kaldırıldığı ve operasyonlar esnasında 1  vatandaşın yaralandığı bildirildi.

 

İcra edilen operasyonlar esnasında yaralanan polis memurları ve  vatandaşların tedavilerinin halen devam ettiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere  yer verildi: "Yaralı polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar temenni  ediyoruz. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını  sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensuplarıyla mücadele kapsamında yürütülen  faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir. Vatandaşlarımızın sokağa çıkma  yasağına uyma noktasında gösterdikleri hassasiyet ve sabır için teşekkür  ederiz.'








Etiketler: Teröristler  Futbol  Ve  Voleybol  Topu  İçinde  Bomba  Atıyor    haber

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