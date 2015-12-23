

Mardin'in Dargeçit ve Nusaybin ilçelerinde sokağa çıkma yasağının ardından düzenlenen operasyonlarda, 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, 2 terör örgütü mensubu da yaralı ele geçirildi. Çatışmalarda, 5 polis ile 5 vatandaş da yaralandı.







Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için Dargeçit'te 11 Aralık'ta, Nusaybin ilçesinde ise 21 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı.







Polis ve Jandarma kuvvetlerinin koordineli şekilde yaptığı faaliyetler sonucunda, Dargeçit ilçesinde 12 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, 2 terör örgütü mensubunun da yaralı olarak ele geçirildiği belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerine yönelik 38 roketatarlı saldırı düzenlendiği bildirildi.







FUTBOL VE VOLEYBOL TOPU İÇİNDE...







Terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen 6 tuzaklanmış bombanın güvenlik güçleri tarafından imha edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Güvenlik güçlerimize yönelik futbol ve voleybol topu içerisine yerleştirilmiş 6 el yapımı bomba atılmıştır. 6 perde/branda ve 2 barikat kaldırılmıştır. Terör örgütü mensuplarınca, barikat olarak kullanılan römork ile minibüs kaldırılmıştır. İcra edilen operasyonlar esnasında 5 polis memurumuz ve 4 vatandaşımız yaralanmıştır.'







Nusaybin ilçesinde ise 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerine 2 roketatarlı saldırı ve 1 el yapımı bomba atıldığı, 4 perde/branda kaldırıldığı ve operasyonlar esnasında 1 vatandaşın yaralandığı bildirildi.







İcra edilen operasyonlar esnasında yaralanan polis memurları ve vatandaşların tedavilerinin halen devam ettiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yaralı polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensuplarıyla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir. Vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağına uyma noktasında gösterdikleri hassasiyet ve sabır için teşekkür ederiz.'