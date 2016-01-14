

İdil İlçesi'nde bugün sabah saatlerinde okula giden öğrenci ve öğretmenler, PKK'lı teröristlerin saldırılarında büyük tehlike yaşadı. Turgut Özal, Yeni ve Yukarı olmak üzere 3 mahallede bulunan İdil Anadolu Lisesi, İdil Çok Programlı Anadolu Lisesi, İdil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bener Cordan İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Veysel Karani Ortaokulu, Anafartalar İlkokulu ve Anadolu Lisesi Öğrenci Yurdu'na PKK'lılar tarafından molotof kokteylli, havai fişek ve ses bombaları ile saldırı düzenlendi.







EĞİTİM KISITLI SÜRÜYORDU







Cizre ve Silopi'de yasağın başladığı 14 Aralık tarihinden sonra PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'nin tehditleri nedeniyle eğitim sadece, güvenlikli mahallelerde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlk ve Orta Okulu ile İmam Hatip Orta Okulu ve İdil Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde eğitim devam ediyordu.