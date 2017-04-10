

Hawar News'in haberine göre, Tabka'yı teröristlerden kurtarmak için operasyona devam eden terör örgütü PKK'nın Suriye koluna YPG'ye bağlı DSG, kırsal bölgelerde IŞİD militanlarıyla çatışıyor.







'RAKKA-HALEP KARAYOLUNUN BİR KISMI DSG'NİN KONTROLÜNE GEÇTİ'







Tabka'ya üç koldan saldıran DSG birlikleri, gece boyunca doğu yönünden 3 kilometre ilerlemeyi başardı. Rakka-Halep karayolunun bir kısmını kontrol altına alan ve Tabka'nın güneyine geçen DSG, kırsal bölgede IŞİD'le çatışmalara devam ediyor.







DSG, IŞİD'e ait bir aracı patlatırken, militanlar buna Kürtlerin mevzilerine havan ve topçu ateşleriyle karşılık verdi.







kaynak:gazetevatan