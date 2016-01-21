

Alınan bilgiye göre, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki İpekyolu Merkez BİLFEN Anaokulunun bahçesine gece geç saatlerde giren teröristler, kurumun camları ve korkuluğunu kırdı.







Teröristlerin pencereden içeriye attığı el yapımı patlayıcı attı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, oyun sınıfları ve müdür odasında hasar oluştu.







Anaokulu öğrencileri sabah saatlerinde okula gelip, geri döndü. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha ekipleri, okulda inceleme yaparak delil topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







Güvenlik güçleri, saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.