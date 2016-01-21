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TERÖRİSTLER ANAOKULUNA BOMBA ATTI!


TERÖRİSTLER ANAOKULUNA BOMBA ATTI!
Tarih : 21 Ocak 2016, 13:08
Puan Ver : Teröristler Anaokuluna Bomba Attı!(8/10)10


Alınan bilgiye göre, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki İpekyolu  Merkez BİLFEN Anaokulunun bahçesine gece geç saatlerde giren teröristler, kurumun  camları ve korkuluğunu kırdı.

 

Teröristlerin pencereden içeriye attığı el yapımı patlayıcı attı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, oyun sınıfları ve müdür odasında hasar oluştu.

 

Anaokulu öğrencileri sabah saatlerinde okula gelip, geri döndü. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha ekipleri, okulda  inceleme yaparak delil topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Güvenlik güçleri, saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması  için çalışma başlattı.








Etiketler: Teröristler  Anaokuluna  Bomba  Attı    haber

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