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TERÖRİSTLER 8'İNCİ ANA JET ÜSSÜ'NE 'TÜNELLE' GİRMEYE ÇALIŞTI


TERÖRİSTLER 8'İNCİ ANA JET ÜSSÜ'NE 'TÜNELLE' GİRMEYE ÇALIŞTI
Tarih : 09 Eylül 2016, 13:39
Puan Ver : Teröristler 8'inci Ana Jet Üssü'ne 'tünelle' Girmeye Çalıştı(7/10)4


 



Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üssü'ne saldırı düzenlemek amacıyla tünel kazıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen polis, üsse 50 metre mesafedeki bir evde kazı çalışması yapıldığını tespit etti. Operasyonda, kazı çalışması yaparken gözaltına alınan şahıs, define aradığını ileri sürdü....







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