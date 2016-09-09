TERÖRİSTLER 8'İNCİ ANA JET ÜSSÜ'NE 'TÜNELLE' GİRMEYE ÇALIŞTI
Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üssü'ne saldırı düzenlemek amacıyla tünel kazıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen polis, üsse 50 metre mesafedeki bir evde kazı çalışması yapıldığını tespit etti. Operasyonda, kazı çalışması yaparken gözaltına alınan şahıs, define aradığını ileri sürdü....
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