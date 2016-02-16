

Sokağa çıkma yasağının başladığı günden itibaren süren operasyonlarda ise toplam 202 terörist öldürüldü. Son 24 saatte 6 terörist öldürülürken, teröristlerin öldürülme anı cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi.







Sokağa çıkma yasağının ardından teröristler tarafından ilçenin dar sokakları ve binalara yerleştirdikleri tuzak, barikat ve sokaklarda kazılan hendeklerin temizlenmesi için başlatılan operasyonlar devam ediyor. İlçenin Hasırlı ve Fatihpaşa Mahalleleri arasında kıstırılan teröristlerin 100 metrelik alanda sıkıştırıldığı bildirildi.







Binalarda gizlenerek mazgallardan güvenlik kuvvetlerine ateş açıp, bombalı saldırı düzenledikten sonra saklanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için süren operasyonlarda son 24 saat içinde 6 güvenlik görevlisi tuzaklanan bombaların patlaması sonucu yaralandı. Yaralı güvenlik görevlileri kaldırıldıkları Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Son 24 saatte sürdürülen operasyonlarda ise 6 terörist öldürüldü. Operasyonu sürdüren güvenlik kuvvetleri, teröristlerin öldürülme anını cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.











teröristlerin sıkıştığı 100 metrelik alanı ablukaya alan güvenlik kuvvetleri tuzaklamaları teker teker kaldırıp ilerlerken, Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinde operasyonlarla ilgili olarak son 24 saatte 6 teröristin öldürüldüğü duyuruldu. Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyonda; altı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 202'ye ulaşmıştır" denildi.