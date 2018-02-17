TERÖRİSTİN ÜZERİNDEN ÇIKAN ARMA, YPG-PKK İLİŞKİSİNİ YİNE KANITLADI
Afrin'de öldürülen YPG'li teröristin hücum yeleğinden terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın arması çıktı, iki terör örgütü arasındaki bağ bir kez daha kanıtlandı.
Afrin'de öldürülen YPG'li teröristin hücum yeleğinden bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın armasının çıkması, iki terör örgütü arasındaki bağı bir kez daha ortaya koydu.
YPG-PKK İLİŞKİSİ BİR KEZ DAHA KANITLANDI
Afrin'de Türkmenlerden oluşan Fatih Sultan Mehmet Taburu'nda YPG'ye karşı gönüllü olarak savaşan Rizeli Murat Kutanis tarafından çekilip paylaşılan fotoğraflar terör örgütleri YPG ve PKK arasındaki bağı bir kez daha ortaya koydu.
YPG'Lİ TERÖRİSTİN YELEĞİNDEN ÖCALAN ARMASI ÇIKTI
Fatih Sultan Mehmet Taburuna bağlı gönüllü askerler tarafından düzenlenen operasyonda öldürülen YPG'li teröristin hücum yeleğinin üzerinde bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın arması çıktı.
DERS KİTABINDAKİ HARİTADA KÜRDİSTAN DETAYI
Öte yandan Arfin'de bulunan bir ilköğretim okulunda bulunan ders kitabındaki haritada, Türkiye'nin Karadeniz bölgesine kadar uzanan Doğu ve Güneydoğu bölgesi sınırları ile İran, Irak ve Suriye'nin bir bölümü Kürdistan olarak gösteriliyor.
Kutanis, Suriye'de ismi her ne olursa olsun her ihanetin ardında PKK'nın da bulunduğunu belirti, YPG'nin ABD tarafından verilen silahlar ile Türkiye'ye saldırdığını sözlerine ekledi.
Kaynak: haberinburada
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