

Bağdat'ta bir kontrol noktasında DEAŞ'lı olduğu iddia edilen bir terörist kadın kılığında yakalandı. Bu yöntemi daha önce PKK'lı PYD'li ve DEAŞ'lı teröristlerin uyguladığı biliniyor.







Arap medyasının haberine göre Irak istihbaratı tarafından yakalanan terörist Kerbela kentine saldırı hazırlığındaydı.







KADIN KILIĞINA GİRDİĞİ ANLAŞILMIYOR







Kadın kılığına giren DEAŞ'lı terörist şaşkınlık yarattı. Irak ordusunun tutukladığı teröristin kadın kılığına girdiği neredeyse hiç anlaşılmıyor.







DEAŞ'lı teröristin kadın kılığına girmiş hali sosyal medyada da çok konuşulanlar arasında oldu.







kaynak:hürriyet