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teröristin şoke eden kadın kılığı!

TERÖRİSTİN ŞOKE EDEN KADIN KILIĞI!

Arap medyasında bugün yer alan son dakika haberindeki görüntüler dünya basınında da geniş yer buldu. Kerbala'ya saldırmak için hazırlandığı öne sürülen makyajlı kadının peruğu çıkartılınca ortaya bir erkek terörist çıktı.

Tarih : 17 Şubat 2017, 10:40
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Bağdat'ta bir kontrol noktasında DEAŞ'lı olduğu iddia edilen bir terörist kadın kılığında yakalandı. Bu yöntemi daha önce PKK'lı PYD'li ve DEAŞ'lı teröristlerin uyguladığı biliniyor.



Arap medyasının haberine göre Irak istihbaratı tarafından yakalanan terörist Kerbela kentine saldırı hazırlığındaydı.



KADIN KILIĞINA GİRDİĞİ ANLAŞILMIYOR



Kadın kılığına giren DEAŞ'lı terörist şaşkınlık yarattı. Irak ordusunun tutukladığı teröristin kadın kılığına girdiği neredeyse hiç anlaşılmıyor.



DEAŞ'lı teröristin kadın kılığına girmiş hali sosyal medyada da çok konuşulanlar arasında oldu.



 



kaynak:hürriyet








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