

Uzmanlar, Ortaköy'deki terör saldırısının faili Abdülgadir Masharipov'un, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda sağ yakalanmasını, güvenlik güçlerinin büyük bir başarısı olarak değerlendirdi.







Güvenlik analisti ve DEAŞ üzerine yaptığı akademik çalışmalarıyla bilinen Metin Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortaköy'deki terör saldırısının, uluslararası medyanın en fazla dikkatini çeken saldırılardan biri olduğunu söyledi.







Teröristin operasyonla sağ yakalanmasının önemine değinen Gürcan, şöyle konuştu:







"Saldırganın sağ yakalanabilmiş olması güvenlik güçlerinin büyük bir başarısı. Bundan önceki DEAŞ saldırılarından bunu görmemiştik. 2016'daki 8 büyük DEAŞ saldırısı hep intihar saldırısı, vur-kaç saldırısı idi. İlk defa fail sağ yakalandı. Şimdi, failden azmettiriciye gidecek kişi-ilişki haritasını delilleriyle birlikte oluşturup imkan bulunabilirse hepsini, imkan bulunamazsa uygun görülen kadarını hem iç hem de uluslararası kamuoyuyla paylaşmak lazım."







Gürcan, operasyona bakıldığında ortada sadece silah değil paranın da söz konusu olduğunu ifade ederek, "DEAŞ saldırılarının bir de paralı asker boyutu var. İlk defa DEAŞ saldırılarında para olayı gündeme geldi. 150 bin dolar gibi bir para bulundu saldırganın yanında. Demek ki birileri buna para vermiş. Bunun finansal kaynakları da çok önemli. Failin yanında yakalanan paranın kimler tarafından nasıl sağlandığı, ne tür transferlerle saldırgana ulaştığı noktası çok önemli." diye konuştu.



"Türkiye FETÖ, DEAŞ, DHKP/C ve PKK'nın hedefinde"







TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihat Ali Özcan ise Ortaköy'deki terör saldırısını bireysel bir eylem olmadığını belirterek, "Saldırganın bunu tek başına yapmadığını göreceğiz, öğreneceğiz. Silah tedarik etmesi, İstanbul'a gelişi ve kalması, hedefin seçilmesi bir sistemin ürünü, sonucu. Dolayısıyla bireysel bir terörizmden bahsedemeyiz." ifadelerini kullandı.







Özcan, Ortaköy'deki saldırıyı gerçekleştiren failin yakalanmasının çok önemli olduğunu vurguladı.







"Zamana karşı yarışarak 20 milyonluk bir şehirde, 80 milyonluk bir Türkiye'de böyle birini bulmak emek, çaba ve sabır isteyen bir iş. Bundan dolayı polis teşkilatı önemli ve iyi bir iş çıkardı. Polisle beraber şüphesiz diğer güvenlik kurumları da var. Jandarma ve MİT'in de başarısı." diyen Özcan, saldırganın canlı yakalanmasının, bağlantılarının da öğrenilmesi anlamına geldiğini dile getirdi.



"DEAŞ'a büyük darbe vuruldu"







Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği Başkanı Yesugay Aksakal da Ortaköy saldırısının failinin yakalanmasına yönelik operasyonun büyük bir gizlilik ve titizlikle yürütülmesinin çok büyük bir başarı olduğunu söyledi.







İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve ekibini operasyon dolayısıyla tebrik eden Aksakal, şunları kaydetti:







"Terör saldırısının faili Abdulgadir Masharipov'un bulunduğu eve yapılan operasyon son derece başarılı gerçekleşti. Evlere yönelik operasyonlar son derece riskli operasyonlardır. Kapının açılarak içeri girilmesi çok anlıktır, burada saniyeler önemlidir. Zanlı silahla ya da bombayla karşılık verebilir ya da ölümüne dışarıya atabilir. Buna da fırsat verilmemiştir. O yönden de başarısı büyüktür. Sorgulamalarında kimden talimat aldığı, kimden yardım aldığı, silahı nereden aldığı, arkasında kimler bulunduğu ortaya çıkacaktır. Ayrıca teröristin yakalanmasıyla DEAŞ'a büyük bir darbe vuruldu ve bu durum örgüt üyeleri için moral bozukluğuna yol açtı."







kaynak:AA