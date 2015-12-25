

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Sabaha karşı Kemal Yüzgeç Bulvarı Bey Mahallesi'nde mahalleli büyük bir gürültü sesiyle uyandı. Mahalleli kalkıp baktığında yol kenarına bir bomba atıldığını, bir kutunun ise yol ortasına bırakıldığını görünce polisi aradı. Vatandaşlar yol ortasına kutu içinde bırakılan el yapımı bombanın yanından geçip hiç bir şey olmamış gibi hayatlarını devam etti. Bir süre sonra ise bir otomobil gelip içinde bomba olan kutunun yanında durdu. Biraz bekledikten sonra kutuyu ayağıyla itip çöp bidonunun yanına götürerek içine atıp daha sonra otomobiline gelerek olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay yerine gelen polis ise çevre güvenliği aldıktan sonra ikinci bombayı etkisiz hale getirdi. Polis daha sonra bombayı tekmeleyen şahsı bularak gözaltına aldı. Şahsın bomba olduğunu duyarak geldiğini ve yol ortasından tekmeleyerek çöpü götürdüğünü söylediği öğrenildi.