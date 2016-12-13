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TERÖRİSTE, ZALİME MERHAMET ETMEYİN


TERÖRİSTE, ZALİME MERHAMET ETMEYİN
Tarih : 13 Aralık 2016, 09:32
Puan Ver : Teröriste, Zalime Merhamet Etmeyin(8/10)8


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısında şehitler veren Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Çevik Kuvvet polisleriyle tokalaşan ve başsağlığı dileyip taziyelerini ileten Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Son zamanlardaki bütün bu terör eylemleri tabii ki; Batıcı güçlerin, emperyal güçlerin, güçlenmekte olan ülkemizi parçalamaya yönelik attıkları adımlardır. Türkiye'nin ve Türk'ün güçlenmesine bunların asla tahammülü yok. Bundan çok rahatsızlar. İstedikleri kadar buna tahammül etsinler veya etmesinler... Bizim buna imanımız var, kararlılığımız var; bu ülke, tarihte olduğu gibi o güçlü yerine yeniden yerleşecektir, oturacaktır. Bunu beraber yapacağız.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Teröriste  Zalime  Merhamet  Etmeyin    haber

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