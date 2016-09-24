

Türkiye'nin 'acil tutuklayın' talebine rağmen ABD'nin dokunmadığı FETÖ elebaşı, başka bir ülkeye kaçmak için hazırlıklarını tamamladı. 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörü terörist Fetullah Gülen, 1999 yılından beri ikamet ettiği Pensilvanya'dan ayrılmak üzere harekete geçti. İstihbarat birimleri, 'kainat imamı'nın yerleşmesi için örgütün 3 ayrı ülkede hazırlık yaptığını belirledi. Yapılan tespitlere göre teröristbaşının kaçmayı planladığı ülkelerin başında Belçika geliyor. Diğer 2 ülke ise Brezilya ve Kanada.