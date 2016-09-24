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TERÖRİSTBAŞI GÜLEN O ÜLKEDEN SIĞINMA TALEP ETTİ


TERÖRİSTBAŞI GÜLEN O ÜLKEDEN SIĞINMA TALEP ETTİ
Tarih : 24 Eylül 2016, 09:00
Puan Ver : Teröristbaşı Gülen O Ülkeden Sığınma Talep Etti(0/10)


Türkiye'nin 'acil tutuklayın' talebine rağmen ABD'nin dokunmadığı FETÖ elebaşı, başka bir ülkeye kaçmak için hazırlıklarını tamamladı. 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörü terörist Fetullah Gülen, 1999 yılından beri ikamet ettiği Pensilvanya'dan ayrılmak üzere harekete geçti. İstihbarat birimleri, 'kainat imamı'nın yerleşmesi için örgütün 3 ayrı ülkede hazırlık yaptığını belirledi. Yapılan tespitlere göre teröristbaşının kaçmayı planladığı ülkelerin başında Belçika geliyor. Diğer 2 ülke ise Brezilya ve Kanada.








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