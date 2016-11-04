TERÖRİSTBAŞI DARBEYİ AKINCI'DAN İZLEMİŞ
İhanet gecesi Akıncı Üssü'nde darbeyi yöneten Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın, kendilerine tahsis edilen odada oluşturulan şifreli iletişim sistemi kanalı ile gelişmeleri dakika dakika teröristbaşı Fetullah Gülen'e aktardıkları ifade ediliyor. Akıncı Üssü'ndeki güvenlik kameralarının kayıtlarında, Kemal Batmaz'ın, eski TİB çalışanı iletişim uzmanı Harun İbiş'in ve darbeci general Hakan Evrim'in bu odaya giriş ve çıkışlarını gösteren görüntülere ulaşılmıştı.
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