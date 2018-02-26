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TERÖRİST BAŞI, ŞOK BASKINLA YATAĞINDA GÖZALTINA ALINMIŞ!


Terörist başı, şok baskınla yatağında gözaltına alınmış!
Tarih : 26 Şubat 2018, 10:00
Puan Ver : Terörist Başı, Şok Baskınla Yatağında Gözaltına Alınmış!(7/10)3

Dün Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan PKK'nın Suriye kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in nasıl yakalandığının ayrıntıları ortaya çıktı.

MİT, ÇEK POLİSİNE İSTİHBARAT VERMİŞ

PYD'nin eski eşbaşkanı Salih Müslim, Prag polisinin ani operasyonuyla gözaltına alındı. Çekya İnterpol Birimi, Müslim'in Türkiye'nin talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden gözaltına alındığını bildirdi. Müslim'in Prag'da kaldığı oteli belirleyen MİT'in Çek polisine istihbarat verdiği öğrenildi.

YATAĞINDA GÖZALTINA ALINMIŞ

İstihbarat üzerine Çek polisi Müslim'in kaldığı otele saat 02.35'te şok bir baskın yapıp teröristbaşını yatağında gözaltına aldı. Müslim son olarak Zeytin Dalı Operasyonu'yla ilgili Türkiye'yi suçlayan yalan propaganlar sunduğu Brüksel'deki bir toplantıya katılmıştı. Prag'da da benzer bir etkinliğe katılacağına yönelik haberler üzerine Çek yetkililerden yakalanması talep edildi.

DİPLOMASİ ZAFERİ

Müslim'in Prag'da yakalanması son günlerde yürütülen diplomasi zaferinin de göstergesi oldu. Düne kadar PYD'nin Prag'da büro açmasına göz yuman Çekya Türkiye'nin talebiyle Müslim'i yakaladı.

OTEL GÖRÜNTÜSÜ YAKALATTI

Muslim'in cumartesi günü Prag'daki Marriot Otel'de görüldüğüne dair görüntü sızmıştı.

BAŞINA ÖDÜL KONMUŞTU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait personel servislerinin geçişi sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyla ilgili olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında Müslim hakkında yakalama kararı çıkarttı. Adalet Bakanlığı, Kasım 2016'da İnterpol'e başvurarak Müslim için kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. Müslim, iki hafta önce İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı "Terör Listesi"ne kırmızı sırada eklendi ve bulunmasına yardımcı olanlara da 4 milyon TL ödül konuldu.

İADESİ ÖNÜNDE ENGEL YOK

Teröristbaşını göz altına alan Çekya'nın Türkiye ile birlikte tarafı olduğu 'Suçluların İadesine Dair 1959 tarihli Avrupa Sözleşmesi' gereğince Salih Müslim'i Türkiye'ye iade etmesi gerekiyor.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, Müslim'in Türkiye'ye iade talebini Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısına ilettiğini açıkladı. Müslim'in iade dosyası en geç 18 gün içinde tamamlanarak Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Çekya'ya gönderilecek. Türkiye ve Çekya, Suçluların İadesine Dair 1959 tarihli Avrupa Sözleşmesi ve Terörizmin Önlenmesine Dair 1977 tarihli Avrupa Sözleşmesi'nin tarafları olduğu için Müslim'in Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor. Her iki anlaşma da, "siyasi suç" dışındaki eylemlerin zanlı ve hükümlülerinin, "idam" edilmemeleri koşuluyla talepte bulunan ülkeye iade edilmesini öngörüyor.

18 GÜN İÇİNDE GÖNDERİLECEK

Türkiye, "geçici tutuklama" kararından itibaren 18 gün içinde, dosyayı hazırlayıp Çekya'ya gönderecek. Müslim hakkında verilmesi beklenen "geçici tutuklama" kararı 40 gün sürecek. Bu süre içinde iade dosyası karara bağlanamazsa, yeniden "geçici tutuklama" veya "ev hapsi" kararı verilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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