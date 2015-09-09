

Türkiye dün geceyi ayakta geçirdi! Dağlıca ve Iğdır'dan art arda gelen şehit haberleri, vatandaşları sokağa döktü. İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya, Sivas ve Gaziantep'in aralarında bulunduğu 45 ilde terör örgütü aleyhine protesto gösterileri düzenlenirken Kırşehir, Ankara ve Alanya'daki gösterilerde olaylar çıktı. Ankara'da HDP Genel Merkezi'ne yürüyen bir grup gösterici parti binasında yangın çıkarırken, Kırşehir ve Alanya'da ise çarşı merkezindeki bazı işyerleri ateşe verildi.







Ankara'da toplanan yaklaşık 5 bin kişi terörü protesto etti. Türk bayrakları ile MHP ve ülkü ocakları bayrakları açan grup Kızılay Meydanı'nı trafiğe kapattı. Yolu uzun süre trafiğe kapatan grup ardından Yüksel Caddesi'ne yürüdü. Burada barikat kuran polisle göstericiler arasında,sgerginlik çıktı. Sol görüşlü gruplara müdahale etmek isteyen protestocu gruba polis engel oldu.