

DAEŞ'in Kilis'i hedef alan saldırılarında kullandığı hareketli pikaplar üzerine yerleştirilen Katyuşa roket sistemlerine karşı en etkili silah olarak 'silahlı İHA sistemleri' gösteriliyor. Türkiye'nin, radara yakalanmayan insansız silahlı sistemlerle bu tip hareketli hedeflere karşı büyük avantaj ve üstünlük sağlayacağı değerlendiriliyor.







SÖZLEŞME YAKINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK







Türkiye, ABD'nin İncirlik'te konuşlandırdığı 'Hellfire' (Cehennem ateşi) füzesi yüklü Predator İHA'ların daha etkin kullanılmasını isterken, bu doğrultuda bugüne kadar yeterli destek bulamadı. Bu tablo üzerine TSK'nın, milli imkanlarla üretilerek operasyonel hale getirilen silahlı İHA sistemlerini envanterine katmak üzere çalışmaları hızlandırdığı ortaya çıktı. Halen gerek terörle mücadele bölgesinde gerekse Suriye sınırında etkin görev yapan milli İHA sistemi Bayraktar ile alım sözleşmesinin çok yakın bir zamanda yürürlüğe gireceği öğrenildi.







OPERASYONA ÇIKABİLECEK







TSK'nın keşif gözetleme ve silahlı İHA talebini karşılamak üzere çok yakında alım sözleşmesinin yürürlüğe gireceği öğrenildi. Yetkililer, “Silahlı milli İHA çözümü teknolojik olarak hazır. Sözleşme imzalandığı anda füze takılarak operasyona çıkabilecek imkan ve kabiliyette” bilgisini verdi. Türkiye, Bayraktar TB2'nin 17 Aralık'ta gerçekleştirildiği füze atışıyla, ABD, Çin, İsrail, İran ve Güney Afrika'dan sonra füzesiyle birlikte insansız hava aracı yapabilen 6 ülkeden biri haline geldi.







3 BİN SAATLİK UÇUŞ







Batman'da konuşlu toplam 12 insansız uçaktan oluşan 2 adet Bayraktar İHA sistemi silahlı kuvvetlere hizmet veriyor. Sistemler, TSK envanterine girdikleri Eylül 2015'ten bu yana toplam 3 bin saatlik uçuş süresine ulaştı. ABD'nin predatörleri, İsrail'in Heronlarına nazaran uçuş kontrol sistemlerinden sensörlerine kadar teknolojik açıdan daha üstün olduğu ispatlanmış milli İHA sistemi, son olarak sinyal istihbaratını da ithal olmaktan çıkararak milli hale getirdi. Yüzde 100 milli ve özgün tasarıma sahip olan ve yüzde 93'lük yerli sanayi katılım oranıyla da savunma sanayi sektöründe rekora imza atan Bayraktar TB2'ler, TSK'nın ihtiyaçlarının sadece milli değil, ithal sistemlere göre çok daha düşük maliyetlerle karşılanması açısından da dikkat çekiyor.



