Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

TERÖRE BULAŞAN ÇİFTÇİ YANDI! TÜM PRİMİNE EL KONULACAK


Teröre bulaşan çiftçi yandı! Tüm primine el konulacak
Tarih : 27 Ağustos 2017, 11:10
Puan Ver : Teröre Bulaşan Çiftçi Yandı! Tüm Primine El Konulacak(8/10)4

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Güneydoğu'da terör örgütüyle iltisaklı olduğu tespit edilen çiftçilere desteği durdurdu. 600 çiftçiye ödenmesi gereken doğrudan destekleme primlerine bloke konuldu. Ziraat Bankası kanalıyla ödenen gübre, mazot ve tohum desteğini almaya giden çok sayıda çiftçiden temiz kâğıdı istendi. Çiftçiler hesaba neden bloke konulduğunu ve parayı neden alamadıklarını öğrenebilmek için İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri'ne başvurdu. Daha sonra da mahkemelere akın etti. Çiftçilerden yargılanıp beraat edenlere primleri ödenirken, terör suçundan mahkûm olanlara destekleme primi verilmeyecek.

YARGILANIP MAHKÛM OLANA YOK

İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, çiftcçilere, geçmiş yıllarda PKK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet etmek suçlarından yargılanmış veya mahkûm olmuş kişilerin hesap hareketlerine bloke konulduğunu, bu nedenle Tarım Bakanlığı'nca ödenmesi gereken destekleme primini, temiz kâğıdı alamayana kadar parayı kullanamayacaklarını bildirdi.

MERCEK ALTINA ALINDILAR

PKK terör örgütüne yönelik Doğu ve Güneydoğu'da güvenlik güçlerince yürütülen temizlik harekâtı devam ederken, kırsal alanda terör örgütüyle iltisaklı olup örgüte maddi destek sağlayan ve terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet ettikleri belirlenen kişiler de mercek altına alındı.Buna göre, özellikle kırsal alanda tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve her yıl devletten gübre, mazot, tohum gibi doğrudan destekleme primi adı altında hibe ve destek bedeli alan çiftçiler de İçişleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetim altına alındı.

MAHKEMEDEN GEREKÇELİ KARARI İSTEDİLER

Diyrbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Mardin ve Bingöl'de tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, yargılandıkları özel yetkili mahkemelere başvuru yaparak, haklarındaki davalarla ilgili kesinleşmiş gerekçeli kararların onaylı örneğini aldı. Bunları ilçe tarım müdürlüklerine vererek blokenin kaldırılmasını istedi. Sadece gizli tanık ifadeleri veya köydeki husumetli kişilerin iftiralarına maruz kalıp soyut iddialardan dolayı yargılanıp beraat edenler, mahkeme kararıyla birlikte bağlı bulundukları İlçe Tarım Müdürlükleri'ne başvuru yaparak blokenin kaldırılmasını talep etti.

MAHKÛM OLANDAN PARA GERİ ALINACAK

Her ne sebeple olursa olsun 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda sıralanan terör suçlarının herhangi birisinden mahkûm olanlara destekleme primi ödenmeyeceği gibi geçmiş yıllarda aldıkları destek ödemeleri de geri istenecek. Terör suçundan mahkûm oldukları tarihten sonra aldıkları mazot, gübre ve tohum paralarını faiziyle birlikte geri ödemeleri için kendilerine icra yoluyla ihtarname gönderilecek. Çiftçiler her yıl sahip oldukları tarla ve arazi dönümü ile hayvan sayısına göre, 1.200 liradan az olmamak koşuluyla devletten hibe desteği alıyor. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Teröre  Bulaşan  Çiftçi  Yandı  Tüm  Primine  El  Konulacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER