Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Güneydoğu'da terör örgütüyle iltisaklı olduğu tespit edilen çiftçilere desteği durdurdu. 600 çiftçiye ödenmesi gereken doğrudan destekleme primlerine bloke konuldu. Ziraat Bankası kanalıyla ödenen gübre, mazot ve tohum desteğini almaya giden çok sayıda çiftçiden temiz kâğıdı istendi. Çiftçiler hesaba neden bloke konulduğunu ve parayı neden alamadıklarını öğrenebilmek için İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri'ne başvurdu. Daha sonra da mahkemelere akın etti. Çiftçilerden yargılanıp beraat edenlere primleri ödenirken, terör suçundan mahkûm olanlara destekleme primi verilmeyecek.

YARGILANIP MAHKÛM OLANA YOK

İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, çiftcçilere, geçmiş yıllarda PKK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet etmek suçlarından yargılanmış veya mahkûm olmuş kişilerin hesap hareketlerine bloke konulduğunu, bu nedenle Tarım Bakanlığı'nca ödenmesi gereken destekleme primini, temiz kâğıdı alamayana kadar parayı kullanamayacaklarını bildirdi.

MERCEK ALTINA ALINDILAR

PKK terör örgütüne yönelik Doğu ve Güneydoğu'da güvenlik güçlerince yürütülen temizlik harekâtı devam ederken, kırsal alanda terör örgütüyle iltisaklı olup örgüte maddi destek sağlayan ve terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet ettikleri belirlenen kişiler de mercek altına alındı.Buna göre, özellikle kırsal alanda tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve her yıl devletten gübre, mazot, tohum gibi doğrudan destekleme primi adı altında hibe ve destek bedeli alan çiftçiler de İçişleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetim altına alındı.

MAHKEMEDEN GEREKÇELİ KARARI İSTEDİLER

Diyrbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Mardin ve Bingöl'de tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, yargılandıkları özel yetkili mahkemelere başvuru yaparak, haklarındaki davalarla ilgili kesinleşmiş gerekçeli kararların onaylı örneğini aldı. Bunları ilçe tarım müdürlüklerine vererek blokenin kaldırılmasını istedi. Sadece gizli tanık ifadeleri veya köydeki husumetli kişilerin iftiralarına maruz kalıp soyut iddialardan dolayı yargılanıp beraat edenler, mahkeme kararıyla birlikte bağlı bulundukları İlçe Tarım Müdürlükleri'ne başvuru yaparak blokenin kaldırılmasını talep etti.

MAHKÛM OLANDAN PARA GERİ ALINACAK

Her ne sebeple olursa olsun 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda sıralanan terör suçlarının herhangi birisinden mahkûm olanlara destekleme primi ödenmeyeceği gibi geçmiş yıllarda aldıkları destek ödemeleri de geri istenecek. Terör suçundan mahkûm oldukları tarihten sonra aldıkları mazot, gübre ve tohum paralarını faiziyle birlikte geri ödemeleri için kendilerine icra yoluyla ihtarname gönderilecek. Çiftçiler her yıl sahip oldukları tarla ve arazi dönümü ile hayvan sayısına göre, 1.200 liradan az olmamak koşuluyla devletten hibe desteği alıyor. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada