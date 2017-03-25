Hükümetin hayata geçirdiği yeni terörle mücadele stratejisi ile güvenlik güçleri yaz-kış, kar-tipi demeden sahada operasyona çıkıyor. Yeni strateji, terör örgütünün silahlı eylem ve operasyonel gücünü kırmayı ve halkın üzerinde baskı kurmasını engellemeyi amaçlıyor



Teröre karşı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Jandarma, Polis Özel Harekât ve köy korucularının katılımıyla gerçekleşen Lice-Genç operasyonlarının ardından, bölgede verilen mücadele mercek altına alındı.







İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Terör neredeyse gidip buluyoruz. ‘Gabar, Cudi, Şırnak, Hakkâri sınırı bizim' diye hava atıyorlardı.







kaynak:milliyet