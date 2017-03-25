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teröre baskı stratejisi

TERÖRE BASKI STRATEJİSİ

Hükümetin hayata geçirdiği yeni terörle mücadele stratejisi ile güvenlik güçleri yaz-kış, kar-tipi demeden sahada operasyona çıkıyor. Yeni strateji, terör örgütünün silahlı eylem ve operasyonel gücünü kırmayı ve halkın üzerinde baskı kurmasını engellemeyi amaçlıyor

Tarih : 25 Mart 2017, 09:17
Puan Ver : Teröre Baskı Stratejisi(8/10)7


Teröre karşı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Jandarma, Polis Özel Harekât ve köy korucularının katılımıyla gerçekleşen Lice-Genç operasyonlarının ardından, bölgede verilen mücadele mercek altına alındı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Terör neredeyse gidip buluyoruz. ‘Gabar, Cudi, Şırnak, Hakkâri sınırı bizim' diye hava atıyorlardı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Teröre  Baskı  Stratejisi    haber

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