TERÖRDEN TEMİZLENEN AFRİN'DE İLK CUMA NAMAZI! MEHMETÇİK HALKLA SAF TUTTU
Terörden temizleyen Afrin'de günlük hayat normale dönüyor.
Zeytin Dalı Harekatı ile terörden tamamen arındırılan Suriye'nin Afrin kentinde, ilk Cuma Namazı kılındı. Yerel halk ile birlikte Mehmetçik birlikte saf tutup dua etti.
3 BİN 731 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada bugün itibarıyla Afrin'de 3 bin 731 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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