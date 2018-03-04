Sınır güvenliğini korumak amacıyla Suriye'de Afrin operasyonu başarıyla yürütülürken, Güneydoğu'da terörden temizlenen bölgelerde de turizm yatırımları coştu. Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Ocak-Ekim 2017 tarihleri arasında, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Mardin ve Kahramanmaraş'ta, 3 tane 3 yıldızlı, 5 tane 4 yıldızlı, 1 tane de 1 yıldızlı olmak üzere 9 otel yapmak amacıyla proje teşvik belgesi alındı. İnşaat maliyeti 300 milyon TL'yi aşacak olan yeni yatırımların arsa bedeliyle birlikte 500 milyon TL'yi bulması bekleniyor.

BÖLGEYE 2 BİN 126 YENİ YATAK

Yeni yatırımlar, 2 bin 126 yatak kapasitesine sahip olacak. Bu yatırımların yanı sıra bakanlığa 290 yatak için de yenileme ve tevsii amaçlı teşvik belgesi başvurusu yapıldı. Afrin Harekâtı'nın talebi olumsuz etkilemediğini anlatan turizmciler, talebin daha da artacağına olan inançlarının tam olduğunu belirtti.

DOLULUKLAR YÜZDE 65'LERDE

Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Mete Akcan, bölgedeki turizm hareketliliğinde geçen yıla göre ciddi oranda bir artış olduğunu belirterek, "1.5 yıldır bölgede herhangi bir terör eyleminin yaşanmaması güven ortamını oluşturdu. Hendek olaylarında yüzde 10'lara kadar düşen otel dolulukları özellikle bu yıl yüzde 65 seviyesine çıktı" dedi. Sezonun mart ayının ortasında açıldığına dikkat çeken Akcan, "Şu anda bölgeye olan rezervasyon talepleri oldukça iyi durumda. Sezonda dolulukların yüzde 75-80'leri bulacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

TURİZMDEKİ TOPARLANMA 2 MİLYAR $'LIK KATKI SAĞLADI

Sabah'ın haberine göre, iç piyasada perakende ticaret hacminin 10 milyar dolara yaklaştığını anlatan ZÜCDER Başkanı Uğur Kaymak, "Sektörün yüzde 30'luk kısmını restoran, otel gibi turizm işletmecilerinin harcamaları oluşturuyor" dedi. 2016'da hem terör olayları hem de Rusya krizi nedeniyle otellerle çatal-bıçak, bardak, tabak gibi malzemelerde yenileme yapılmadığını aktaran Kaymak, sektörün 1 milyar dolarlık kayıp yaşadığını ifade etti. 2017'de turizm sektöründe yaşanan toparlanmanın züccaciye sektörüne de yansıdığını anlatan Kaymak, "Turizmdeki toparlanma sayesinde hem 1 milyar dolarlık kayıp kapandı hem de ilave 1 milyar dolarlık kazanç sağlandı. Turizmde toparlanma züccaciye sektörüne 2 milyar dolar katkı sağladı" diye konuştu.

ZÜCCACİYE YÜZDE 30 BÜYÜDÜ

3 yıl içinde tamamlanması gereken yatırımlar, turizme hizmet veren sektörleri de büyüttü. Yeni otel yatırımının züccaciye sektörüne ciddi katkı sağladığını aktaran Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Uğur Kaymak, "Sektörümüz geçen yıl yüzde 10 büyüdü. Bu yıl da benzer oranları yakalayacağımızı düşünüyoruz. Büyümede en büyük pay ise Doğu ve Güneydoğu'dan gelecek. Sektör yüzde 10 büyürken bölgede yüzde 30'luk büyüme bekliyoruz. Bunda yeni otel yatırımları ve yeni açılan bayiler etkili olacak" dedi. Hendek olayları döneminde bölgedeki bayilerden kepenk kapatanların olduğunu anlatan Kaymak, son bir yıldır oluşan güven ortamıyla birlikte bayilerin yeniden açılmaya başladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: haberinburada