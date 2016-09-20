Yıldırım, "Birleşmiş Milletler bu günlerde genel kurul yapıyor. Birleşmiş Milletler'e düşen en önemli görev, itibarını daha da arttıracak radikal kararlara imza atmaktır." dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, 26. Dünya Posta Kongresi̇'nin açılış töreni̇nde yaptığı konuşmada, "Mutlaka ve mutlaka, dünyanın çeşitli yerlerinde var olan terörün sebeplerine, derinliklerine inmemiz gerekir. Bir terör örgütü ile mücadele ederken başka terör örgütlerini de doğurmak gibi bir yanlışın içine asla düşmememiz lazım." ifadelerini kullandı.







Yıldırım, "Birleşmiş Milletler bu günlerde genel kurul yapıyor. Birleşmiş Milletler'e düşen en önemli görev, itibarını daha da artıracak radikal kararlara imza atmaktır. Bu kararlar, yıllardır devam eden bölgesel anlaşmazlıkların sona erdirilmesi ve bu kararlar verilirken bazı ülkelerin rekabetine güçsüz insanların kurban edilmesine izin verilmemesidir. Ümit ederim ki bir gün Birleşmiş Milletler, kuruluş amacına çok daha uygun olarak bu hizmetleri yapar hale gelecektir." şeklinde konuştu.