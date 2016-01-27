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terörden 32 cami kapalı

TERÖRDEN 32 CAMİ KAPALI

DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez, geçen ay Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki kentin ilk Osmanlı eseri olan Kurşunlu Camisi'ne yapılan saldırı sonrasında, ibadet yapılamayan camilerin belirlenmesi için çalışma istedi.

Tarih : 27 Ocak 2016, 09:16
Puan Ver : Terörden 32 Cami Kapalı(7/10)5


Bu talimat üzerine hazırlanan rapora göre, Güneydoğu Anadolu'da, aralarında tarihi camiler de olmak üzere toplam 32 cami ile 13 mescit ibadete kapalı.

Rapora göre, sadece Diyarbakır Sur'da 22 cami kapalı.



Anadolu'nun en eski camilerinden Ulu Cami, kentin ilk Osmanlı eseri olan Fatih Paşa (Kurşunlu) Cami, Osmanlı döneminde Diyarbakır valilerinin ikincisi olan Hüsrev Paşa tarafından yaptırılan Hüsrev Paşa Cami, Akkoyunlu eseri olan Nebi Cami, Diyarbakır'da mezar yerleri kesin olarak bilinen 30 sahabenin 27'sinin kabrinin bulunduğu Hz. Süleyman Cami kapalı olan camiler arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra Mervani Cami, Kozlu Cami, Nasuh Paşa Cami, Arap Şeyh Cami, Hacı Hamit Cami, Hasırlı Cami, Hocaoğlu Cami, Kadı Cami, Şeyh Matar Cami, Solos Cami, Hz. Ömer Cami'de ibadet yapılamıyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinde 6 ve Dargeçit ilçesinde 4 cami kapalı.








Etiketler: Terörden  32  Cami  Kapalı    haber

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