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terör saldırısından telefonu sayesinde kurtulan askere, cumhurbaşkanı erdoğan'dan yeni telefon

TERÖR SALDIRISINDAN TELEFONU SAYESİNDE KURTULAN ASKERE, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ TELEFON

Hakkari'deki terör saldırısında merminin isabet ettiği cep telefonu sayesinde kurtulan askere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeni cep telefonu verildi.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 16:20
Puan Ver : Terör Saldırısından Telefonu Sayesinde Kurtulan Askere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Telefon(7/10)6


Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında merminin isabet ettiği cep telefonu sayesinde saldırıyı hafif yarayla atlatan Astsubay Çavuş Kazım Kara'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni cep telefonu verildi.



VALİ, MAKAMINDA KABUL ETTİ



Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Şemdinli'deki terör saldırısında merminin isabet ettiği cep telefonu sayesinde saldırıyı hafif yarayla atlatan Astsubay Çavuş Kazım Kara'yı makamında kabul etti.



Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığında görevli Kara'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına cep telefonu hediye eden Vali Toprak, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun birbirinden kıymetli mensuplarının ülkenin savunması için yurt içinde ve yurt dışında operasyonlarını büyük bir cesaret ve kararlılıkla devam ettirdiğini söyledi."MERMİ, CEBİNDEKİ CEP TELEFONUNA İSABET ETTİ"



Sınır ili olması dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hakkari özelinde her türlü takdire şayan bir mücadele yürüttüğünü anlatan Toprak, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda görevlerine devam eden Samanlı bölüğüne bağlı Sarı Tepe üs bölgemizde görevli kahraman Mehmetçiğimiz, 1 Ağustos sabah saat 05.40 civarında mevzileri kontrol edip personel değişimlerini sağladığı sırada Irak'ın kuzeyinden bölücü terör örgütü tarafından biksi tüfekle yapılan saldırı sonucunda yaralandı ve gazilik unvanına kavuşmuş oldu. Fakat bu esnada Allah'ın takdiri tabii, önemli bir olay, pantolonunun sağ cebinde bulunan cep telefonuna mermilerden birinin isabet etmesi üzerine bu mermi yön değiştirerek bacağı hafif bir sıyrıkla terk etti. Bu gerçekten önemli bir gelişme. Askerimizin şu anda böyle sağlıklı durması bizim için büyük bir sevinç kaynağı.""GÖZLERİNİ KIRPMADAN VATAN SAVUNMASINA KOŞUYORLAR"



Konunun daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldığını belirten Toprak, şöyle konuştu:



"Sayın Cumhurbaşkanımız, askerimizin kullanılamaz hale gelen cep telefonunun yerine yeni bir telefon verilmesini emrettiler. Burada kendisini temsil etmekten onur duyduğum, gurur duyduğum Sayın Cumhurbaşkanımız adına bu telefonu hediye etmek üzere değerli kardeşimizi, kahraman askerimizi buraya davet ettik. Bu mücadelede kendilerine ne kadar teşekkür etsek, ne kadar şükran duygularımızı ifade etsek bunu karşılayamayız. Gerçekten hayatları pahasına bir saniye bile gözlerini kırpmadan vatan savunmasına koşan bu kardeşlerimize bizimle beraber bütün ülkemiz, bütün vatandaşlarımız müteşekkir ve şükran duygularını besliyorlar."



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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