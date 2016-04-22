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'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HEDEFLERİ TAM İSABETLE VURULDU'


'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HEDEFLERİ TAM İSABETLE VURULDU'
Tarih : 22 Nisan 2016, 12:59
Puan Ver : 'terör Örgütünün Hedefleri Tam İsabetle Vuruldu'(7/10)6


Genelkurmay Başkanlığı tarafından, Hakkari'nin Dağlıca bölgesi ile Şırnak'ın Uludere ilçesi güney kırsalında belirlenen bölücü terör örgütü hedeflerine iki ayrı hava harekatı düzenlendiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 06.35 ile 07.00 saatleri arasında alınan bir istihbarat üzerine Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK hedefleri, Hava Kuvvetleri unsurlarınca vuruldu. Dört F16 savaş uçağının katıldığı hava harekatında belirlenen hedefler tam isabetle vurularak imha edildi.



Ayrıca, 10.35 ile 11.40 saatleri arasında alınan başka bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen Şırnak'ın Uludere ilçesi güney kırsalındaki bölücü terör örgütü hedeflerine de hava harekatı düzenlendi. Altı F16 savaş uçağının katıldığı harekatta belirlenen tüm hedefler tam isabetle vuruldu.








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