Kolombiya'da faliyet gösteren ve bir süre önce silah bırakan terör örgütü FARC'ın Birleşmiş Milletler'e sunduğu mal varlığı listesi ortaya çıktı. Örgütün, 150 milyon ABD dolarını bulan taşınmazların yanı sıra 320 kilogramın üzerinde de altını varmış.

ÇATIŞMA KURBANLARI YARARINA KULLANILACAK

FARC'ın üst düzey yöneticilerinden Pastos Alape ve örgütün yasal temsilcisi Rafael Malagon, başkent Bogota'da, 15 Ağustos günü BM'ye verilen mal varlığı listesine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Alape, Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez'in, çatışmanın kurbanları yararına kullanılabilecek şekilde değerlendirilemeyeceği yönünde eleştirilerine hedef olan listenin, "mümkün olan en büyük titizlikle" hazırlandığını belirtti.

HÜKÜMETİN LİSTESİNİ KABUL EDECEKLER

FARC'ın yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin kanun dışı olduğunu hatırlatarak, örgütün varlıklarının kayıt altına alınmasının zorluğuna işaret eden Alape, bu sebeple örgütün Kolombiya dışında da bir varlığının olmadığını söyledi. Başsavcı Martinez'in "barışı dinamitlemek" istediğini öne süren Alape, ayrıca FARC'ın, kendi listesinde bulunmayıp hükümetin listesinde olan varlıkları da kabul etme kararı aldığını kaydetti.

320 KİLOGRAM ALTIN VARMIŞ

Martinez, örgütün BM'ye sunduğu listeyi gördüğünü açıklamış ve listenin 135 sayfasının değerlendirilebilirlikten uzak olduğunu belirtmişti. Tutarı 150 milyon ABD dolarını bulan taşınmazların yanı sıra 320 kilogramın üzerinde altının yer aldığı listede, "meyve sıkacakları", "kahve fincanları" gibi birçok malzemenin de bulunması, ülkede polemik konusu olmuştu. FARC, bu listeyle, "çatışmanın kurbanlarıyla dalga geçtiği" eleştirilerine hedef olmuştu.

1 MARTTA SİLAH BIRAKMIŞLARDI

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, bütün militanlar toplanma alanlarına vardıktan sonra 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması'na teslim ederek, 50 yılı aşan çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı. Mayıs ayında sona ermesi gereken silah bırakma süreci, tarafların aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

27 HAZİRAN'DA MÜHİMMAT DEPOLARI İMHA EDİLMİŞTİ

BM'nin 2 Haziran'da FARC'ın silahlarını toplamaya hazır olduğunu açıklamasının ardından süreç hızlanmış ve BM, 18 Haziran'da silahların yüzde 60'ını teslim aldığını duyurmuştu. Mesetas kentindeki La Guajira toplanma alanında yapılan ve FARC'ın son silahlarının da teslim alındığı 27 Haziran'dan sonra, örgütün kırsaldaki mühimmat depoları, güvenlik güçleri nezaretinde BM gözlemcileri tarafından imha edilmeye başlanmıştı.

BM, 10 Temmuz'da bu ülkede eylül ayının sonunda görevine başlayacak ve sivil çalışanlardan oluşacak yeni bir misyon oluşturma kararı almıştı. Af tartışmaları ve örgüt üyelerine düzenlenen suikastların bir süre geciktirdiği sürecin sonunda, Guajira yönetim bölgesine bağlı Fonseca kenti kırsalındaki Pondores toplanma alanında yapılan ve Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un katıldığı törenle örgütün silahlarının yüklü olduğu son konteyner da kamptan çıkartılmıştı.

Kaynak: haberinburada