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terör örgütünün 11 odalı sığınağından cephane çıktı

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN 11 ODALI SIĞINAĞINDAN CEPHANE ÇIKTI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bingöl'de kış üslenmesi hazırlığı içindeki bölücü terör örgütünün aralarında 11 odası olan bir sığınağın da olduğu 13 sığınakta yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Tarih : 17 Kasım 2016, 16:18
Puan Ver : Terör Örgütünün 11 Odalı Sığınağından Cephane Çıktı(10/10)8


TSK'dan yapılan açıklamada, Kiğı 2'nci Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından Bingöl'ün Yayladere ilçesi Boğazköy bölgesinde kış üslenmesi hazırlığı içerisinde oldukları değerlendirilen teröristlerin tespit edilmesi maksadıyla icra edilen “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Lokman DarğınN-1 Operasyonu”nda 15 Kasım 2016 tarihinde yapılan arama tarama  faaliyetinde toplam 13 adet sığınak (1 adedi 11 odalı), sığınaklar içerisinde çok sayıda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi bulunduğu kaydedildi.



 



kaynak:milliyet








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