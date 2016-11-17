Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bingöl'de kış üslenmesi hazırlığı içindeki bölücü terör örgütünün aralarında 11 odası olan bir sığınağın da olduğu 13 sığınakta yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.