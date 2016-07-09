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terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor

TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgesine saldırı hazırlığında olan bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada, 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tarih : 09 Temmuz 2016, 17:31
Puan Ver : Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlar Devam Ediyor(5/10)5


Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgesine saldırı hazırlığında olan bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada, 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde "önemli yurt içi olaylara" ilişkin bilgilere yer verildi.



Buna göre, dün Hakkari Şemdinli'de bir üs bölgesine saldırı hazırlığında olan bölücü terör örgütü mensuplarının tespit edilmesi üzerine sağlanan temas sonrası çıkan çatışmada, 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Çatışma sonrası bölgede yapılan aramada dört kalaşnikof piyade tüfeği, dolu 14 kalaşnikof şarjörü, 13 el bombası, iki RPG-7 mühimmatı, 23 dragunov keskin nişancı tüfeği mermisi ve çok sayıda, çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.








Etiketler: Terör  Örgütüne  Yönelik  Operasyonlar  Devam  Ediyor    haber

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