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TERÖR ÖRGÜTÜNE HAVA OPERASYONU


TERÖR ÖRGÜTÜNE HAVA OPERASYONU
Tarih : 26 Kasım 2015, 14:43
Puan Ver : Terör Örgütüne Hava Operasyonu(8/10)7


Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce kullanılan barınak, mağara ve silah mevzilerinin, dün düzenlenen hava harekatıyla imha edildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sayfasında önemli yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, Çukurca'da bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen barınak, mağara ve silah mevzileri, düzenlenen hava harekatıyla imha edildi.



Şemdinli ilçesinde bir ev ve eklentilerindeki aramada, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve buna ait 100 fişek ele geçirildi.



Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki arazi aramasında, toprağa gömülü tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcı ve 4 noktada tek ateşleme sistemine bağlı 10 ve 40 kilogramlık ikişer plastik bidon içine yerleştirilen patlayıcı tespit edildi.








Etiketler: Terör  Örgütüne  Hava  Operasyonu    haber

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