

Batman'ın Gercüş ve Hasankeyf ilçeleri ile Siirt'in Güneşli köyü kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda 4 sığınak imha edildi.







Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Gercüş ve Hasankeyf ilçeleri ile Siirt'in Güneşli köyü kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.







Aramalarda teröristlerin kullandığı değerlendirilen 4 ayrı sığınağın tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Sığınaklar içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, el yapımı patlayıcı düzeneğini patlatmak için pillerden hazırlanmış batarya blokları, çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir" ifadesi kullanıldı.







Malzemelerden delil oluşturanların Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındığı kaydedilen açıklamada, sığınakların ise kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi.







Açıklamada, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.