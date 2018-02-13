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Terör örgütüne ağır darbe! Suriye'de yüzlerce terörist esir alındı

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE! SURİYE'DE YÜZLERCE TERÖRİST ESİR ALINDI

Suriyeli muhalifler, İdlib'de açılan koridora girmeye çalışan DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirdi. 400 DEAŞ'lı terörist, muhalifler tarafından esir alındı.

Tarih : 13 Şubat 2018, 22:40
Puan Ver : Terör Örgütüne Ağır Darbe! Suriye'de Yüzlerce Terörist Esir Alındı(8/10)4

Suriyeli muhalifler, Esed rejiminin açtığı koridorla İdlib gerginliği azaltma bölgesine girmeye çalışan DEAŞ'la çatışmalarda 400 teröristi esir alırken, pek çoğunu etkisiz hale getirdi.

İDLİB'E İLERLEYEN DEAŞ DURDURULDU

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Suriyeli muhalif gruplar ortak operasyonlarla Esed rejiminin kontrol ettiği bölgeden, İdlib'e ilerlemeye çalışan DEAŞ'ı durdurdu.

"İşgalcileri püskürtme" adı verilen ortak operasyon odası kuran Suriyeli 12 muhalif grup, İdlib güney ve doğu kırsalında çok sayıda DEAŞ'lı teröristi öldürdü.

Çatışmalarla İdlib'e giremeyen ve ağır kayıplar veren DEAŞ'ta çözülme başladı.

YÜZLERCE DEAŞLI ESİR ALINDI

Muhaliflerin kurduğu ortak operasyon odası sözcüsü Naci Ebu Huzeyfe, AA'ya yaptığı açıklamada, Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerden İdlib'e ilerlemeye çalışan DEAŞ'a karşı başlattıkları operasyonun devam ettiğini söyledi.

Ebu Huzeyfe, "Bugün, İdlib'in güney ve doğu kırsalında 80'i yaralı yaklaşık 400 DEAŞ'lı teröristi esir aldık."dedi.

İDLİB'DEKİ KÖYLER ELE GEÇİRİLDİ

DEAŞ'a ve Esed rejiminin saldırılarına karşı 12 Suriyeli muhalif grubun kurduğu ortak operasyon odasının yaklaşık 2 bin savaşçısı olduğunu kaydeden Ebu Huzeyfe, "İlk önce savunma hatları oluşturup DEAŞ'ın ilerlemelerini durdurduk. Daha sonra taarruz ettik. İdlib'in güneydoğu kırsalındaki Um Halahil, Huveyin ve Ard Zerzur köylerini de geçirdik." dedi.

Ebu Huzeyfe, "Son 4 günde İdlib'in güney ve doğusundaki köylerde muhalifler ve DEAŞ arasında çatışmalar yoğunlaştı. Ağır kayıplar veren DEAŞ'ta çözülmeler başladı.Emir komuta zincirini kaybeden teröristler, bireysel hareket etmeye başladı." diye konuştu.

Bölgedeki muhalifler gruplar, DEAŞ'ın dağılma sürecinde olduğunu ve hücre evlerine çekildiği bilgisini paylaştı.

ESED REJİMİ VE DEAŞ İŞBİRLİĞİ YAPIYOR

Esed rejimi ve DEAŞ bir süredir, Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde muhaliflere karşı ilerlemek için taktik işbirliği yapıyor.

Rejim, ekim 2017'de Hama'nın doğusundaki Hunayfis bölgesinden DEAŞ'lı teröristlere yol açarak, İdlib'de muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölgelere geçişlerini sağlamıştı. Koordineli hareket eden DEAŞ ve rejim, 3 ay boyunca Rusya'nın muhaliflere ve rejim karşıtı askeri gruplara karşı düzenlediği öncü hava saldırıları sayesinde geniş bir alanda ilerlemişti.

RUSYA'DAN MUHALİFLERE HAVA DESTEĞİ

Terör örgütü, 30 kilometre uzunluktaki koridordan İdlib'in içine sokularak Deribiye ve Niha köylerinde konuşlanmıştı.

Rejim ve DEAŞ, İdlib'in güneydoğusunda yer yer ilerlerken Rusya muhaliflere karşı yoğun hava desteği vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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