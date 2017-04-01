TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE: 99 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
TSK'dan yapılan açıklamada, operasyonlarda 1 askerin şehit olduğu, 9 askerin ise yaralandığı belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele kapsamında teröristlerin bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 99 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, operasyonlarda 1 askerin şehit olduğu, 9 askerin ise yaralandığı belirtildi.
kaynak:sabah
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