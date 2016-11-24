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terör örgütünden video oyunu tarzında katliam

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN VİDEO OYUNU TARZINDA KATLİAM

Terör örgütü DEAŞ Yemen'de gerçekleştirdiği bir infazı bu kez tıpkı bir video oyunu gibi kayda aldı.

Tarih : 24 Kasım 2016, 14:41
Puan Ver : Terör Örgütünden Video Oyunu Tarzında Katliam(6/10)3


Yemenli Albay  Abd Al-Rahim Al-Dale terör örgütü DEAŞ militanlarınca infaz edildi. Albayın araçtan indilerek silahla gerçekleştirilen infazı, örgüt üyesi tarafından an be an kayda alındı.



Korkunç olay sanki bir video oyunu gibi görüntülendi. Yemen'in Aden kentinde gerçekleşen olayda albay kanlar içinde yere yığılıp kaldı.



 



kaynak:milliyet








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