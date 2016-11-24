TERÖR ÖRGÜTÜNDEN VİDEO OYUNU TARZINDA KATLİAM
Terör örgütü DEAŞ Yemen'de gerçekleştirdiği bir infazı bu kez tıpkı bir video oyunu gibi kayda aldı.
Yemenli Albay Abd Al-Rahim Al-Dale terör örgütü DEAŞ militanlarınca infaz edildi. Albayın araçtan indilerek silahla gerçekleştirilen infazı, örgüt üyesi tarafından an be an kayda alındı.
Korkunç olay sanki bir video oyunu gibi görüntülendi. Yemen'in Aden kentinde gerçekleşen olayda albay kanlar içinde yere yığılıp kaldı.
kaynak:milliyet
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