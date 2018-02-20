TERÖR ÖRGÜTÜNDEN ESAD ASKERLERİNE SICAK KARŞILAMA
Afrin'e giren rejime bağlı güçler terör örgütü YPG/PKK tarafından dosthane bir biçimde karşılandı. Skandal görüntüler fotoğraf karelerine yansıdı.
Afrin'e giren Esad rejimine bağlı güçler terör örgütü PYD/ PKK tarafından sıcak bir biçimde karşılandı. Kirli ittifakın ortaya çıktığı o anlar fotoğraf kameralarına yansıdı.
İTTİFAK TOPLANTISI
Terör örgütü PYD/PKK mensupları Halep'ten gelen Esad rejimine bağlı güçlere sıcak bir karşılama töreni düzenledi. Terör örgütü yöneticileri ve Esad güçlerine bağlı isimlerin konvoyun geldiği yol üzerinde yaptığı sohbet dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: haberinburada
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