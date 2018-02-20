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Terör örgütünden Esad askerlerine sıcak karşılama

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN ESAD ASKERLERİNE SICAK KARŞILAMA

Afrin'e giren rejime bağlı güçler terör örgütü YPG/PKK tarafından dosthane bir biçimde karşılandı. Skandal görüntüler fotoğraf karelerine yansıdı.

Tarih : 20 Şubat 2018, 18:50
Puan Ver : Terör Örgütünden Esad Askerlerine Sıcak Karşılama(5/10)1

Afrin'e giren Esad rejimine bağlı güçler terör örgütü PYD/ PKK tarafından sıcak bir biçimde karşılandı. Kirli ittifakın ortaya çıktığı o anlar fotoğraf kameralarına yansıdı.

İTTİFAK TOPLANTISI

Terör örgütü PYD/PKK mensupları Halep'ten gelen Esad rejimine bağlı güçlere sıcak bir karşılama töreni düzenledi. Terör örgütü yöneticileri ve Esad güçlerine bağlı isimlerin konvoyun geldiği yol üzerinde yaptığı sohbet dikkatlerden kaçmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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