Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden ve geri dönmek isteyen Rakkalılara ateş açtı, 12 sivil yaralandı.

PKK'nın Suriye kolu olan ve ABD tarafından desteklenen PYD terör örgütünün liderliğini yaptığı Demokratik Suriye Güçleri evlerine dönmek isteyen Rakkalı ailelerin üzerine ateş açtı. Olayda en az 12 sivil yaralandı.

GEREKÇE: MAYINLARIN TEMİZLENMESİ

SDG'nin 5 ay süren operasyonu ile DEAŞ Rakka'nın birçok bölgesinden çekilmişti. Rakka şehrinin doğu girişinde bulunan Meşlep Mahallerine girmek için gösteri yapan ailelerin üzerine DSG güçleri tarafından ateş açıldı.

MAHALLE DEAŞ'TAN TEMİZLENELİ 5 AY OLDU

DSG, şehirde DEAŞ'ın bıraktığı mayınların bulunması sebebiyle vatandaşlara giriş izni verilmediği söylenirken Meşlep mahallesinin DEAŞ'ten 5 ay önce geri alındığına dikkat çekildi.

Kaynak: haberinburada