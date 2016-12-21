TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPAN 1 KİŞİ YAKALANDI
Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.
Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen, M.B. isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
kaynak:haberler
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