

Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.







Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen, M.B. isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.







kaynak:haberler