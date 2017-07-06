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TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA OPERASYON !


TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA OPERASYON !
Tarih : 06 Temmuz 2017, 09:13
Puan Ver : Terör Örgütü Pkk'ya Operasyon !(6/10)6


Kars Valisi Rahmi Doğan, kentin Kağızman ilçesinde terör  örgütüne yönelik hava destekli operasyonda 5 teröristin öldürüldüğünü, 2  teröristin de yaralı olarak kaçtığını bildirildi.



Vali Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  İl Emniyet Müdürlüğü ve  İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kağızman ilçesi kırsalındaki Çemçe bölgesinde  yer alan Sesveren Vadisi'nde Sabah saatlerinde bir grup terörist tespit  edildiğini söyledi.



 



 



 



 



 



kaynak:milliyet








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