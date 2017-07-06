

Kars Valisi Rahmi Doğan, kentin Kağızman ilçesinde terör örgütüne yönelik hava destekli operasyonda 5 teröristin öldürüldüğünü, 2 teröristin de yaralı olarak kaçtığını bildirildi.







Vali Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kağızman ilçesi kırsalındaki Çemçe bölgesinde yer alan Sesveren Vadisi'nde Sabah saatlerinde bir grup terörist tespit edildiğini söyledi.























kaynak:milliyet