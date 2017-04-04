Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

terör örgütü pkk'ya 'balyoz'lu operasyon

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA 'BALYOZ'LU OPERASYON

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda biri kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 04 Nisan 2017, 10:14
Puan Ver : Terör Örgütü Pkk'ya 'balyoz'lu Operasyon(9/10)11


Terör örgütü üyelerini evlerinde saklayıp, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen şahısların yakalanması adına operasyon için düğmeye basan polis, belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı şok baskınlar gerçekleştirildi.



Evlerin kapılarını ‘balyoz' ile kıran özel harekat ekipleri, olası bir direnişe karşı elleri tetikte çatışma halinde bekledi. Zanlıların emniyetteki sorgusu da sürüyor.



 



kaynak:akşam








Etiketler: Terör  Örgütü  Pkk  Ya    Balyoz  Lu  Operasyon    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER