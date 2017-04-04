Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda biri kadın 7 kişi gözaltına alındı.



Terör örgütü üyelerini evlerinde saklayıp, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen şahısların yakalanması adına operasyon için düğmeye basan polis, belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı şok baskınlar gerçekleştirildi.



Evlerin kapılarını ‘balyoz' ile kıran özel harekat ekipleri, olası bir direnişe karşı elleri tetikte çatışma halinde bekledi. Zanlıların emniyetteki sorgusu da sürüyor.







kaynak:akşam