

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı'na hava saldırısı düzenlenmesi, örgütün bölgede oluşturduğu güvenlik tehdidini bir kez daha gündeme getirdi.







TSK'nın söz konusu operasyonunun ardından AA muhabirine konuşan Ezidi Peşmerge Komutanı Kasım Şeşo, bölgeyi istikrarsızlık ve güvensizliğe sürükleyen PKK'nın Sincar'dan bir an önce çıkması gerektiğini belirtti.







"EZİDİLER DAHA FAZLA SAVAŞ VE ZARAR GÖRMEK İSTEMİYOR"







Sincar'ın DEAŞ'tan dolayı yeterince tahrip edildiğini ve Ezidilerin zarar gördüğünü belirten Şeşo, "Ezidiler daha fazla savaş ve zarar görmek istemiyor. Şengal (Sincar) savaş ve çatışmaların değil birlikte yaşamın yeridir. Şengal'de daha fazla çatışmanın ve istikrarsızlığın meydana gelmemesi için PKK'nın derhal bölgeden çekilmesi lazım." dedi.







Sincar Kaymakamı Mehma Halil de "Şengal ilçesine Türkiye tarafından yapılan hava saldırısının birinci sorumlusu PKK'dır" diyerek "PKK'nın Şengal'den geri çekilmesi için birçok defa çağrıda bulunduk. PKK, Şengal'in yerle bir edilip, çatışmanın eksik olmamasını istiyor. PKK'nın ne şekilde olursa olsun Sincar'daki varlığı Ezidilere zarar veriyor." ifadelerini kullandı.







kaynak:sabah