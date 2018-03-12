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Terör örgütü PKK yandaşları Almanya'da Türklere saldırdı!

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK YANDAŞLARI ALMANYA'DA TÜRKLERE SALDIRDI!

Almanya'da izinsiz gösteri yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Düsseldorf Havalimanında bulunan Türk yolculara saldırdı. Polisin müdahale ettiği olayda 10 kişi yaralandı.

Tarih : 12 Mart 2018, 00:00
Puan Ver : Terör Örgütü Pkk Yandaşları Almanya'da Türklere Saldırdı!(9/10)5

Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'nda izinsiz gösteri yapan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türk yolculara saldırdı.

PKK YANDAŞLARI İZİNSİZ GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Havalimanında toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyonu bahane ederek izinsiz gösteri düzenledi.

TÜRK YOLCULARA SALDIRDILAR

Aralarında kadınların da bulunduğu terör örgütü PKK/YPG yandaşları pankart açıp slogan atarak Türk yolculara saldırdı.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Bunun üzerine Alman polisi, örgüt yandaşlarına müdahale etti. Polis ekiplerinin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

UÇUŞLARDA AKSAMA OLMADI

Polisten yapılan açıklamada, havalimanında yaşanan kargaşadan sadece seyahat için bekleyen yolcuların bulunduğu bölümün etkilendiği, uçuşlarda aksama olmadığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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