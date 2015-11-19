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terör örgütü ışid'den skandal iddia

TERÖR ÖRGÜTÜ IŞİD'DEN SKANDAL İDDİA

Terör örgütü IŞİD, Mısır'ın Sina Yarımadası'nda düşürdüğünü iddia ettiği Rus yolcu uçağına bombayı nasıl koyduğunu ve el yapımı bombanın fotoğraflarını yayınladı.

Tarih : 19 Kasım 2015, 09:27
Puan Ver : Terör Örgütü Işid'den Skandal İddia(8/10)8


IŞİD'e yakın internet sitelerinde bombanın nasıl uçağa yerleştirildiği ve el yapımı bombanın resimleri yer aldı. Terör örgütü, daha önce yaptığı açıklamada Rus yolcu uçağını kendilerinin düşürdüğünü iddia etmişti. Dün Rusya da biten teknik incelemelerin ardından, uçağın bomba ile düşürüldüğünü duyurmuştu.



IŞİD yayınladığı resimlerde, kola kutusu ve düzeneği, X-RAY cihazında dikkat çekmeyecek şekilde parçalar halinde uçağa sokulduğunu açıkladı. Kutuya, etkisi yüksek TNT kalıplı bombanın yerleştirildiği kaydedildi. IŞİD'in yayınladığı resimlerde, uçağın düştükten sonraki ilk resmi ve bombanın düzeneği yer aldı.



Sina Yarımadası'nda düşen Rusya yolcu uçağında bulunan 224 kişiden kurtulan olmamıştı.

 








Etiketler: Terör  Örgütü  Işid  Den  Skandal  İddia    haber

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