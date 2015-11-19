Terör örgütü IŞİD, Mısır'ın Sina Yarımadası'nda düşürdüğünü iddia ettiği Rus yolcu uçağına bombayı nasıl koyduğunu ve el yapımı bombanın fotoğraflarını yayınladı.



IŞİD'e yakın internet sitelerinde bombanın nasıl uçağa yerleştirildiği ve el yapımı bombanın resimleri yer aldı. Terör örgütü, daha önce yaptığı açıklamada Rus yolcu uçağını kendilerinin düşürdüğünü iddia etmişti. Dün Rusya da biten teknik incelemelerin ardından, uçağın bomba ile düşürüldüğünü duyurmuştu.







IŞİD yayınladığı resimlerde, kola kutusu ve düzeneği, X-RAY cihazında dikkat çekmeyecek şekilde parçalar halinde uçağa sokulduğunu açıkladı. Kutuya, etkisi yüksek TNT kalıplı bombanın yerleştirildiği kaydedildi. IŞİD'in yayınladığı resimlerde, uçağın düştükten sonraki ilk resmi ve bombanın düzeneği yer aldı.







Sina Yarımadası'nda düşen Rusya yolcu uçağında bulunan 224 kişiden kurtulan olmamıştı.



